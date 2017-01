Neuigkeiten

Der gute Ton

Bernhard Amelung

Daniel von der Band Cold Kids im Interview: "Punk sollte eine Haltung verkörpern"

Bei den Cold Kids trifft Deutschpunk auf wavige Elemente und martialische Texte. Das Quartett aus Bamberg spielt am Samstag zusammen mit Eat/Read/Sleep in der KTS. Ein Gespräch über Clubkrisen und was Punk eigentlich bedeutet.