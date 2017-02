Neuigkeiten

Nachtleben

Ines Tondar

Wo rockt’s? Alle Partys und Konzerte am Wochenende

Am Wochenende hast Du die Möglichkeit gleich zwei Indie-Bands aus Kanada zu sehen. Außerdem gibt es Psy im Waldsee, Metal im Slow Club und Rock’n’Roll im Kiez 57. Was sonst noch los ist, erfährst Du in der Übersicht.