Neuigkeiten

Menschen

Felix Klingel

"Einmal hatte ich einen Texthänger" – Yalany und Julia von "The Addams Family" im Interview

Aus rund 20 Jugendlichen besteht die Besetzung des Musicals "The Addams Family" am Theater Freiburg. Im Interview erzählen die beiden Darsteller Julia und Yalany, was ihnen am Musical gefällt und wie es sich anfühlt, wenn bei einem Witz das ...