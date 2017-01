Neuigkeiten

Digitalien

Felix Klingel

Wochenend-Kurzfilm: Was dieser Typ mit seinem Fingerboard anstellt, ist beachtlich

OK, Fingerboarden ist richtig 90er und hat schon damals nicht so richtig gebockt. Aber was dieser Typ im Kurzfilm "Fingers of Steel" alles mit seinen Fingern und einem Minaturskateboard hinbekommt, solltest Du dir anschauen.