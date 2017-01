Neuigkeiten

Kurzfilme

Chiara Menner

Kurzfilm zum Wochenende: " He took his skin off for me" - schaurig und extrem skurril

"He took his skin off for me", ein Kurzfilm von Ben Aston, ist ein Film, der durch seine bizarre Grundstimmung überzeugt. Der Film zeigt, welche Konsequenzen es mit sich bringt, wenn man alles für seinen Partner aufgibt.