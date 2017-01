Neuigkeiten

Club-Meldungen

Rosa Hilfe

Neue Website erinnert an Menschen, die in der NS-Zeit wegen Liebe und Sexualität verfolgt wurden

Am 27. Januar ist der Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Rosa Hilfe präsentiert zusammen mit dem Weissenburg e.V. "Der Liebe wegen". Die Website erinnert an Menschen aus dem Südwesten, die in der NS-Zeit verfolgt wurden.