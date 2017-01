Neuigkeiten

Welche Nachrichten werden in Freiburg 2017 Wellen schlagen? Was wird aus dem Nachtleben? Wie geht die Bundestagswahl aus – und an welcher Stelle der Tabelle steht der SC Freiburg am Ende der Saison? fudder wagt die Prognose.

- Shares 1 Kommentar 7.252 Klicks